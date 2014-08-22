Нацбанк выкупил облигации у «Нафтогаза» еще на 12 миллиардов

Национальный банк Украины 20 августа выкупил у небанковских финучреждений облигации внутреннего госзайма на 11,982 млрд грн, сообщается на сайте регулятора.

По информации НБУ, объем облигаций внутреннего госзайма в портфеле НБУ 21 августа вырос на 12,999 млрд грн, в то время как объем ОВГЗ в портфеле небанковских учреждений снизился на 11,982 млрд грн.

Напомним, Нацбанк дважды в августе выкупал у небанковских финучреждений облигации внутреннего госзайма, в том числе 18 августа на 14,5 млрд грн и 19 августа на 14,5 млрд грн, что, по информации участников рынка, связано с частичным выкупом облигаций у НАК «Нафтогаз Украины» в рамках выпущенных правительством ОВГЗ на 42,1 млрд грн для капитализации компании.

Таким образом, с начала месяца НБУ выкупил облигации «Нафтогаза» на 41,016 млрд грн, что составляет 97% выпущенных правительством облигаций для капитализации компании.

С начала месяца объем ОВГЗ в обращении вырос на 54,890 млрд грн, в том числе объем облигаций в портфеле НБУ вырос на 44,774 млрд грн, в портфеле банков – на 6,173 млрд грн, в портфеле небанковских учреждений – на 516,21 млн грн, в портфеле нерезидентов – на 3,426 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк в июле 2014 года приобрел в собственность государственные облигации Украины на 6,2 млрд грн, что в 4,8 раза больше объема покупки в июне. С начала года объем покупки ОВГЗ Нацбанком составил 51,1 млрд грн и 5 млн долл., в то время как операции по продаже ОВГЗ из своего портфеля регулятор с начала года не проводил.

По состоянию на 21 августа объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 362,274 млрд грн, при этом в собственности НБУ находились госбумаги на сумму 236,796 млрд грн, в собственности банков – 89,320 млрд грн, небанковских учреждений – 15,940 млрд грн, нерезидентов – 20,218 млрд грн.

Денежная масса в Украине в июле 2014 года снизилась на 0,4% - до 945,4 млрд грн, монетарная база – на 0,6%, до 348,8 млрд грн. С начала года денежная масса в Украине выросла на 4,0%, монетарная база - на 13,6%.