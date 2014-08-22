Минфин внепланово привлек в госбюджет 401,6 млн гривень

Министерство финансов Украины привлекло в госбюджет 401,572 млн грн на внеплановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 22 августа, сообщается на сайте министерства.

Согласно сообщению, Минфин привлек все средства в результате размещения гривневых ОВГЗ на 3 года по ставке 16,5% годовых, удовлетворив одну из двух поданных заявок инвесторов.

Последний раз Минфин проводил размещение 3-летних гривневых ОВГЗ 15 августа и в результате аукциона привлек в госбюджет 2,032 млрд грн под 18,98%.

Читайте такжеНацбанк хочет снизить свою долю на рынке гособлигаций

Таким образом, нынешняя ставка размещения ОВГЗ на аналогичный срок в 3 года на 2,48 п.п. ниже ставки последнего размещения, а объем привлеченных средств в 5 раз ниже последнего размещения ОВГЗ на такой срок.

Как сообщал УНИАН, Минфин в августе провел девять ОВГЗ-аукционов, в ходе которых привлек в госбюджет 3,827 млрд грн. До конца месяца Минфин планировал провести еще два ОВГЗ-аукциона – 26 и 28 августа.

По оперативным данным Госказначейства на 18 августа, с начала года в госбюджет поступило 118,082 млрд грн от заимствований, расходы на погашение госдолга составили 56,967 млрд грн, на обслуживание госдолга – 25,958 млрд грн.

По состоянию на 21 августа объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 362,274 млрд грн, при этом в собственности НБУ находились госбумаги на сумму 236,796 млрд грн, в собственности банков – 89,320 млрд грн, небанковских учреждений – 15,940 млрд грн, нерезидентов – 20,218 млрд грн.

Госбюджет Украины на 2014 год с последними изменениями устанавливает предельный уровень госдолга по итогам года в размере 806,962 млрд грн.