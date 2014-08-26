Индекс S&P500 пробил отметку в 2000 пунктов

Индекс Dow Jones вырос на 75,65 пункта (0,44%) до отметки 17076,87 пункта, сообщает "Прайм".

Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний американского рынка, прибавил 9,52 пункта (0,48%), достигнув значения 1997,92 пункта. В ходе торговой сессии индекс установил в этот день уже второй за неделю рекорд, впервые в истории преодолев отметку в 2000 пунктов.

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Последний рекорд закрытия для этого индекса - 1992,37 пункта - был установлен 21 августа. Индекс электронной биржи NASDAQ поднялся на 18,80 пункта (0,41%) и оказался на отметке 4557,35 пункта.

"Эта отметка в 2000 пунктов очень важна как с психологической, так и финансовой позиций, - прокомментировал новый рекорд индекса главный аналитик инвестиционной компании Schaeffer’s Investment Research Inc Джо Белл. - Возможно, в этом движении вверх мы преодолели этап рыночной неустойчивости, вызываемый большим объемом покупок ценных бумаг, и индекс сможет дышать на такой высоте".

Это мнение частично разделяет и управляющий директор по вопросам стратегии рынка банка Wells Fargo Private Bank Шин Линч.

"Преодоление отметки в 2000 пунктов психологически очень важно, но это станет действительно важным в том случает, если рыночные показатели будут держаться около этой отметки какой-то длительный период времени, - заявил он. - Думаю, что инвесторы вернутся к своим занятым позициям и сезон получения устойчивой прибыли, имевший место во втором квартале, будет продолжен".

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Нефть на торгах в Нью-Йорке подешевела на 0,30 доллара или 0,32%. Фьючерсные контракты на ее поставки в октябре на закрытии торговались по 93,35 доллара за баррель. Цена тройской унции золота на электронных торгах установилась на отметке 1 278,90 доллара, потеряв 1,30 доллара (0,1%).