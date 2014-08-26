Кабмин предлагает разрешить частичную приватизацию «Энергоатома» и «Турбоатома»

Кабинет министров Украины предлагает разрешить частичную приватизацию компаний "Энергоатом", «Турбоатом», а также "Зоря-Машпроект".

Это предусматривается в законопроекте от 22 августа 2014 года №4541а, который правительство внесло в Верховную Раду, относительно перечня объектов, не подлежащих приватизации, сообщает сайт ВР.

В частности, в соответствии с дополнением к данному законопроекту, предлагается включить пакеты акций «Энергоатома», «Турбоатома» и «Зоря-Машпроект» в размере 60% плюс одна акция в перечень объектов, не подлежащих приватизации, но в то же время разрешить приватизацию остающихся в госсобственности миноритарных пакетов акций этих предприятий на основании решений Кабинета министров и Совета национальной безопасности и обороны Украины.

В то же время, Кабмин предлагает оставить в перечне запрещенных к приватизации предприятий "Нафтогаз Украины", "Укртранснафту", "Укргазвыдобування", "Укртрансгаз", "Укрспецтрансгаз", "Укргидроэнерго", «Ощадбанк» и «Укрэксимбанк», аэропорты "Борисполь" и "Львов", предприятия "Топаз" и "Радар", холдинговую компанию "Артем", производителя инсулина "Индар" и Государственную продовольственно-зерновую корпорацию Украины.

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Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

ОАО «Турбоатом» производит паровые турбины для ТЭС и АЭС, гидротурбины для ГЭС, газовые турбины для ТЭС. Производство турбин осуществляется по замкнутому циклу: от проектно-конструкторских до изготовления, сборки, испытания турбин и отгрузки. Управление государственной частью акций «Турбоатома» осуществляет Фонд государственного имущества Украины, которому принадлежит 75,22% акций компании.

«Зоря-Машпроект» - известный в мире разработчик и производитель газотурбинного оборудования, монополист на рынке СНГ в сфере разработки и производства газовых турбин для кораблей военного флота. Оснащает газоперекачивающим оборудованием магистральные газопроводы, а также разрабатывает и поставляет газотурбогенераторы для нужд энергетики. С апреля 2011 года «НПКГ «Зоря-Машпроект» входит в состав госконцерна «Укроборонпром».