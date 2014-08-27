Индекс S&P500 впервые в истории закрылся выше 2000 пунктов

Индекс Dow Jones вырос на 29,83 пункта (0,17%) - до отметки в 17106,70 пункта. Индекс S&P 500, который включает в себя 500 самых крупных компаний американского рынка, прибавил 2,10 пункта (0,11%) и закрылся на уровне 2 000,02 пункта. Таким образом, по итогам торгов он обновил свой исторический максимум. Индекс электронной биржи NASDAQ поднялся на 13,29 пункта (0,29%) и оказался на отметке 4 570,64 пункта, сообщает Прайм.

"Рынки в настоящее время растут не резко, а плавно, и это, вероятно, хорошая новость с точки зрения долгосрочного роста, - указывает стратег инвесткомпании Edward Jones Кейт Уорн. - Хотя акции сейчас уже нельзя назвать дешевыми, они, по нашему мнению, еще и не стали слишком дорогими".

"Экономика США вступает в третий квартал, что стимулирует рост стоимости акций, а также агрессивную политику со стороны ФРС и рост курса доллара по отношению к другим валютам, - констатировал аналитик JPMorgan Chase Ван Ли. - Слухи о том, что ЕЦБ делает ставку на ослабление финансовой политики после встречи в Джексон-Хоул, подчеркивают, что мнения относительно дальнейших действий в этой сфере расходятся".

"Я настроен оптимистично в отношении ситуации на фондовом рынке США, хотя и ожидаю, что S&P500 снизится до уровня в 1950-1980 пунктов, - отметил финансовый аналитик Маниш Сингх из инвестиционной компании Crossbridge Capital. - Это снижение будет плавным, так как поступающая статистика и позиция ФРС способствуют тому, чтобы инвесторы рисковали".

Акции канадской сети закусочных Tim Hortons по итогам торгов выросли в цене на 6,33 доллара (8,47%) - до 81,05 доллара после того, как американская компания Burger King заявила, что намерена приобрести ее за 11,4 млрд долларов. При этом, ценные бумаги Burger KIng подешевели на 1,40 доллара (4,32%) - до 31 доллара.

Нефть на торгах в Нью-Йорке подорожала на 0,51 доллара (0,55%). Фьючерсные контракты на ее поставки в октябре заключались по цене 93,86 доллара за баррель. Цена тройской унции золота на электронных торгах установилась на отметке 1 285,20 доллара, прибавив 6,30 доллара (0,49%).