Украинский фондовый рынок из-за вторжения России на Донбасс рухнул почти на 6%

На украинском фондовом рынке обвал – индекс UX по состоянию на 13:00 упал на 5,77% - до 1180,42 пункта, сообщает сайт Украинской биржи.

Общий объем торгов составил 17,79 млн грн, из них на фондовый рынок пришлось 7,4 млн грн.

Среди лидеров снижения – акции Енакиевского метазвода (снизились по состоянию на 12:50 на 12,87%), «Азовстали» (-10,97%), Авдеевского коксохима (-8,15%).

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Индекс ПФТС снизился на 1,29% - до 457,55 пункта. Общий объем торгов составил 375 млн грн.

Значительное снижение также наблюдается и на российском фондовом рынке – индекс ММВБ по состоянию на 14:03 по московскому времени снизился на 2,15%, индекс РТС – на 3,27%. Акции ВТБ снизились на 4,02%, «Сбербанка» - на 3,45%, «Газпрома» - на 1,51%.

Снижение фондовых рынков происходит на фоне эскалации вооруженного конфликта на востоке Украины и появления информации о прямом участии подразделений российской армии в данном конфликте.