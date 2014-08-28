Фондовые индексы РФ рухнули из-за вторжения российских войск в Украину
17:13, 28 августа 2014Фондовый рынок
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Рубль усиливал падение по отношению к бивалютной корзине
REUTERS
Индекс РТС к 16.55 мск упал на 3,66% и составил 1214,64 пункта.
Индекс ММВБ снизился на 2,05% и был зафиксирован на уровне 1418,19 пункта, сообщает «Газета.Ru».
Ранее российские фондовые индексы снижались в пределах 2,2%. При этом курс валют рос, а рубль усиливал падение по отношению к бивалютной корзине в связи с обострением ситуации в Украине.
Причиной падения индексов является геополитическая ситуация в мире. В частности, Петр Порошенко заявил о вторжении российских войск на территорию Украины.
Эти данные подтвердили разведка США и представители НАТО.
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