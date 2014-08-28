Fitch вслед за суверенным понизило рейтинги 6 украинских корпораций

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в национальной валюте 6 украинских корпораций до уровня «ССС» с «В-» вслед за аналогичным понижением рейтинга Украины, говорится в сообщении агентства.

В частности, понижен рейтинг агрохолдингов «Мироновский хлебопродукт», «Укрлендфарминг», «Авангард», «Кернел», «Креатив», а также горно-металлургической группы «Метинвест».

При этом краткосрочный кредитный рейтинг «Метинвеста» в нацвалюте также снижен до уровня «С» с «В».

Одновременно с тем, агентство подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной валюте указанных корпораций на уровне «ССС».

Как сообщал УНИАН, 26 августа агентство Fitch подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Украины в иностранной валюте на уровне «ССС» и снизило кредитный рейтинг страны в национальной валюте до «ССС» с «В-».

Агентство также спрогнозировало падение экономики Украины по итогам 2014 года минимум на 6,5% и нулевой рост в 2015 и 2016 годах на фоне нестабильной ситуации на востоке страны, а также падение экспорта в Россию и высокую вероятность нехватки энергоресурсов в зимний период. При этом рост дефицита бюджета составит, по оценкам Fitch, не менее 10% ВВП в 2014 году и 6% ВВП в 2015 году.