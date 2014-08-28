Индекс Украинской биржи упал на 6,2%, индекс ПФТС – на 3,3%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в четверг, 28 августа, снизился на 6,20% – до 1174,97 пункта, сообщается на сайте биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 62 млн грн, из них на фондовом рынке – 46,6 млн грн, на срочном рынке – 15,3 млн грн.

Лидером снижения среди ценных бумаг, входящих в индексную корзину, стали акции «Азовстали» (-12,60%), «Донбассэнерго» (-6,58%).

Индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 3,30% – до 448,22 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 548,8 млн грн.

Читайте такжеФондовые индексы РФ рухнули из-за вторжения российских войск в Украину