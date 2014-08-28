Минфин не смог привлечь средства в бюджет на плановом ОВГЗ-аукционе

Министерство финансов Украины не привлекло в средства в госбюджет на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 28 августа, сообщается на сайте министерства.

Согласно сообщению, инвесторы не подали ни одной заявки на приобретение предложенных Минфином гривневых облигаций сроком обращения 8 месяцев.

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Как сообщал УНИАН, Минфин в августе провел одиннадцать ОВГЗ-аукционов, в ходе которых привлек в госбюджет 4,229 млрд грн.

По оперативным данным Госказначейства на 26 августа, с начала года в госбюджет поступило 120,988 млрд грн от заимствований, расходы на погашение госдолга составили 64,260 млрд грн, на обслуживание госдолга – 27,555 млрд грн.

По состоянию на 27 августа объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 363,226 млрд грн, при этом в собственности НБУ находились госбумаги на сумму 236,722 млрд грн, в собственности банков – 90,305 млрд грн, небанковских учреждений – 15,809 млрд грн, нерезидентов – 20,389 млрд грн.

Госбюджет Украины на 2014 год с последними изменениями устанавливает предельный уровень госдолга по итогам года в размере 806,962 млрд грн.