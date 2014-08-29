Malaysia Airlines заморозила торговлю акциями перед реструктуризацией

Авиаперевозчик Malaysia Airlines (МАS), потерявший в этом году два лайнера, в пятницу приостановил торговлю своими акциями в преддверии заявления об основных параметрах реструктуризации компании, сообщает РИА Новости со ссылкой на Рейтер.

Инвестиционный фонд правительства Малайзии Khazanah Nasional Bhd, владеющий большинством акций МАS, сообщит о планах реструктуризации сегодня на пресс-конференции. Ожидается, что новая бизнес-модель будет включать масштабные увольнения персонала и смену руководства компании. Ранее премьер-министр Малайзии Наджиб Разак объявил о начале процесса делистинга и национализации авиаперевозчика.

В четверг появился финансовый отчет МАS за второй квартал текущего года. Согласно документу в период с апреля по июнь чистый убыток компании составил 307 миллионов ринггитов (92 миллиона долларов). Общие убытки Malaysia Airlines за последние три года составили порядка 1,3 миллиарда долларов.

Первым из пропавших самолетов компании Malaysia Airlines стал рейс МН370, вылетевший в начале марта из Куала-Лумпура в Пекин с 227 пассажирами и 12 членами экипажа на борту. Обломки самолета до сих пор не найдены. Предположительно, воздушное судно упало в южной части Индийского океана.

Другой крупной трагедией стала потеря самолета Boeing 777, летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур. Самолет был сбит боевиками 17 июля в Донецкой области. На борту лайнера находились 298 человек, из которых 85 детей и 15 членов экипажа. Среди пассажиров были 193 голландских подданных, все они погибли.