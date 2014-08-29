Российский рынок акций продолжает падать из-за обострения конфликта в Украине

Российский фондовый рынок продолжил снижение в начале торгов пятницы, но более скромными темпами, чем накануне, оставаясь под впечатлением от обострения российско-ураинского конфликта, передает Reuters.

К 10.16 МСК индекс ММВБ откатился на 0,53 процента от уровня закрытия четверга до 1.416 пунктов. Индекс РТС опустился на 0,82 процента до 1.209 пунктов.

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Акции "Роснефти" снизились на 0,6 процента до 227,5 рубля, котировки "Газпрома" - на 0,5 процента до 133,2 рубля, бумаги "Сбербанка" - на 0,8 процента до 73,9 рубля.

В плюсе держатся акции М.Видео, отскочившие после падения в предыдущие дни,бумаги ПИКа и Башнефти.

Со времени закрытия вчерашних торгов в РФ Украина, Россия и Запад успели обменяться взаимными обвинениями.

Лидеры Германии, Великобритании, Франции и Италии вслед за НАТО и Киевом обвинили Россию в эскалации военного конфликта на Украине и пригрозили новыми санкциями.