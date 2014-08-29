На украинском фондовом рынке продолжается значительное снижение

На украинском фондовом рынке второй день подряд продолжается значительное снижение – индекс украинских акций UX по состоянию на 11:30 снизился на 2,35% - до 1147,33 пункта, сообщает сайт Украинской биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 5,27 млн грн, из них на фондовый рынок пришлось 3 млн грн.

Лидерами снижения стали акции Енакиевского метзавода, которые снизились более чем на 8%.

На российском фондовом рынке также продолжается снижение – индекс ММВБ снизился на 0,49%, индекс РТС – на 0,74%.

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Как сообщал УНИАН, индекс украинских акций UX на фоне информации об эскалации конфликта на востоке Украины по итогам торгов в четверг, 28 августа, снизился на 6,20% – до 1174,97 пункта.