Fitch вслед за суверенным понизило долгосрочный рейтинг "Укрзализныци"

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в национальной валюте Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») с «В-» до «ССС», вслед за аналогичным снижением рейтинга Украины, говорится в сообщении агентства.

"РДЭ «Укрзализныци» находятся на одном уровне с рейтингами государства. В соответствии со своей методологией по рейтингованию компаний госсектора, Fitch рассматривает "Укрзализныцю" как зависимую компанию с поддержкой от государства", - сказано в сообщении.

Агентство также подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта "Укрзализныци" в иностранной валюте на уровне "ССС", сказано в сообщении.

По данным Fitch, любое изменение рейтинга Украины приведет к аналогичному изменению рейтинга "Укрзализныци".

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Кроме того, Fitch подтвердило на уровне «CCC» долгосрочный рейтинг в иностранной валюте облигаций эмитента Shortline Plc, представляющих собой участие в кредите на сумму 500 млн долл., по которым "Укрзализныця" является поручителем, говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 26 августа Fitch Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Украины в иностранной валюте на уровне "ССС" и снизило кредитный рейтинг страны в национальной валюте до "ССС" с "В-".

Справка УНИАН. Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») - орган управления железнодорожным транспортом общего пользования, осуществляет централизованное управление процессом перевозок во внутреннем и межгосударственном сообщениях, регулирует производственно-хозяйственную деятельность железных дорог.