Минфин возобновит размещение индексированных на валютный курс облигаций

Министерство финансов Украины планирует в сентябре возобновить размещение гривневых облигаций внутреннего государственного займа, индексированных на валютный курс, сообщается на сайте министерства.

Напомним, последний раз размещение гривневых ОВГЗ, индексированных на валютный курс, проводилось почти год назад - в ноябре 2013 года, когда Минфин продал 3-летние облигации на 477 млн грн под 9,50% годовых, и результаты аукциона продемонстрировали хороший спрос на эти бумаги со стороны инвесторов.

Согласно опубликованному графику, Минфин планирует провести в сентябре 4 аукциона - 2, 9, 16 и 23 сентября. На всех четырех аукционах запланировано размещение облигаций в национальной валюте сроком обращения 2 года. Кроме того, на третьем аукционе 16 сентября Минфин намерен разместить валютные облигации сроком обращения 2 года, на четвертом – гривневые облигации, индексированные на валютный курс, сроком обращения 3 года.

Как сообщал УНИАН, Минфин в августе провел одиннадцать ОВГЗ-аукционов, в ходе которых привлек в госбюджет 4,229 млрд грн.

По оперативным данным Госказначейства на 26 августа, с начала года в госбюджет поступило 120,988 млрд грн от заимствований, расходы на погашение госдолга составили 64,260 млрд грн, на обслуживание госдолга – 27,555 млрд грн.

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По состоянию на 29 августа объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 364,615 млрд грн, при этом в собственности НБУ находились госбумаги на сумму 236,721 млрд грн, в собственности банков – 90,820 млрд грн, небанковских учреждений – 16,811 млрд грн, нерезидентов – 20,262 млрд грн.

Госбюджет Украины на 2014 год с последними изменениями устанавливает предельный уровень госдолга по итогам года в размере 806,962 млрд грн.