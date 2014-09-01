Украинские акции на Варшавской бирже из-за российской агрессии рекордно снизились

Индекс украинских компаний Варшавской фондовой биржи WIG Ukraine закончил торги августа новым исторический минимумом на уровне 287,7 пункта, что на 8,1% ниже, чем в последний день торгов июля, и на несколько пунктов ниже дважды обновленного в прошлом месяце предыдущего минимума.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, за последнюю неделю на фоне начавшейся неприкрытой агрессии России против Украины индекс рухнул на 6,3% в то время, как основные индикаторы польского рынка потеряли менее 1%.

В августе польские "голубые фишки" и индекс широкого рынка WIG прибавили 3,7%.

На прошлой неделе больше всего подешевели спекулятивные бумаги Agroton и Westa, которые потеряли 19,4% и 17,2%, соответственно, а также крупнейшего украинского эмитента Kernel - на 6,4%.

При этом бумаги последней компании достигли уровня в 25,1 злотых за штуку (1 долл. = 3,2 злотых) - самого низкого значения с марта текущего года, когда Россия оккупировала Крым.

Читайте такжеИнвесторы сократили в июле объем торгов украинскими акциями на Варшавской биржеПо итогам месяца больше всего подешевели акции Agroton (-25,4%), Westa (22,6%), Milkiland (-21,5%) и Kernel (-11,1%).

Бумаги одного из крупнейших в Украине производителя молочных изделий Milkiland достигли нового исторического минимума на уровне 4,35 злотых, а Westa - на уровне 0,21 злотых.

Единственная компания, увеличившая капитализацию в августе, стала судоходная KDM Shipping, которая подскочила от своего исторического минимума на 54%.