Украинская биржа исключила из индексной корзины акции «Укрсоцбанка»

Индексный комитет Украинской биржи принял решение исключить из индексной корзины Индекса украинских акций UX акции "Укрсоцбанк", сообщили УНИАН в Украинской бирже.

Индексный комитет также утвердил лист ожидания на исключение из индексной корзины акций Енакиевского метзавода и Алчевского меткомбината.

Украинская биржа также приняла решение включить в состав индексной корзины Индекса UX акции "Крюковского вагоностроительного завода" с коэффициентом, учитывающим free-float 5,5%, а также утвердить лист ожидания на включение для ценных бумаг Северного ГОКа и Полтавского ГОКа.

Индексный комитет также принял решение исключить из индексной корзины UXagro акции KSG argo S.A.

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Участники фондового рынка ранее уже высказывали в интервью УНИАН мнение, что в скором времени можно будет ожидать пересмотра индексной корзины рассчитываемого на Украинской бирже (UX) Индекса украинских акций в сторону замещения находящихся там предприятий эмитентами, производственная деятельность которых не находится в зоне боевых действий на востоке страны. По мнению аналитика онлайн-брокера I-NVEST Сергея Гончаренко, в настоящее время большинство производственных предприятий, входящих в индексную корзину UX, находятся в зоне проведения антитеррористической операции, плюс еще два банка из индексной корзины – «Укрсоцбанк» и «Аваль» имеют разветвленную сеть на востоке страны. По мнения аналитика, в сегодняшних условиях данные ценные бумаги не смогут прибавить «никакого роста, что касается индекса Украинской биржи в частности и фондового рынка Украины в целом».