Украина выполнила план продажи госимущества всего на 0,3%

Поступления от приватизации в январе-августе 2014 года составили 54,3 млн грн, что составляет всего 0,32% от годового плана, сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда государственного имущества Украины.

Также сообщается, что Фонд госимущества за восемь месяцев перечислил в государственный бюджет от аренды госимущества 646,6 млн грн, что составляет 81,4% годового плана.

Поступления от дивидендов с госсобственности по итогам января-августа составили 398,2 млн грн.

Читайте такжеКабмин хочет продать все госпредприятия, кроме стратегическихСправка УНИАН. В соответствии с утвержденным на 2014 год государственным бюджетом, от приватизации планируется получить 19,4 млрд грн, от аренды – 794 млн грн. План поступлений от дивидендов на этот год не установлен.