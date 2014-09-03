Этой осенью в США ожидается серия рекордов на рынке IPO

Китайская интернет-компания Alibaba планирует в сентябре начать роуд-шоу своего IPO, которое может стать крупнейшим в истории: компания рассчитывает привлечь в США более $20 млрд, пишут "Ведомости".

Paramount Group, владеющая офисными зданиями в Нью-Йорке, на прошлой неделе подала регуляторам предварительные документы на размещение, которое может стать крупнейшим IPO фонда недвижимости. В ближайшие месяцы также планируют выйти на биржу такие стартапы, как Box (занимается облачным хранением данных) и LendingClub (взаимное кредитование).

Читайте такжеСША назвали интересные для инвестиций отрасли в УкраинеВ январе-августе компании уже привлекли в США $46,4 млрд за счет IPO; по данным Dealogic, это - максимум за аналогичный период с 2000 г.

Фондовый рынок США находится на рекордных максимумах, и компании могут рассчитывать продать акции по привлекательной стоимости. Управляющие активами полагают, что многие сделки выглядят многообещающе. Одни компании демонстрируют быстрый рост прибыли или продаж, размещение акций другими позволит инвесторам поучаствовать в новых трендах, таких как появление облачного программного обеспечения для бизнеса или рост производства энергоресурсов в США благодаря сланцевому буму.

Читайте такжеСША и ЕС активизировали совместную разработку новых санкций против РоссииНа рынок IPO идут значительные деньги в том числе потому, что инвесторы считают другие активы, в частности облигации, уже высоко оцененными.