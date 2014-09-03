Объем торгов на фондовых биржах Украины в августе вырос почти в 4 раза

Общий объем торговых сделок с ценными бумагами на фондовых биржах Украины в августе, по сравнению с июлем, вырос в 3,7 раза – до 128,5 млрд грн, говорится в сообщении пресс-службы Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Как отмечается, лидерами по объемам торгов стали биржи «Перспектива» (113,4 млрд грн) и ПФТС (13,1 млрд грн).

Наибольший объем торгов среди всех финансовых инструментов традиционно зафиксирован с государственными облигациями (120,8 млрд грн). Также весомое место в общем объеме операций с ценными бумагами заняли сделки с облигациями предприятий (5,5 млрд грн) и операции с акциями (1,3 млрд грн).

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Как сообщал УНИАН, общий объем торговых сделок с ценными бумагами на фондовых биржах Украины в июле, по сравнению с июлем 2013 года, сократился на 20 млрд грн – до 34,8 млрд грн.

Справка УНИАН. Общий объем торгов на фондовом рынке Украины по итогам 2013 года снизился на 30% – до 1,69 трлн грн, в то время как объем биржевых торгов вырос в 2 раза – до 474,6 млрд грн.