Объем торгов украинскими акциями в Варшаве снизился более чем втрое

Инвесторы в прошлом месяце купили-продали на Варшавской фондовой бирже акций украинских эмитентов на сумму 17,6 млн долл., что является самым низким месячным объемом торгов в текущем году, и более чем в 3 раза меньше, чем в августе 2013 года.

Об этом свидетельствуют данные Варшавской биржи, которыми располагает УНИАН.

Объем торгов по сравнению с июлем текущего года снизился в 2,3 раза.

Среди десяти украинских компаний, бумаги которых котируются на главной площадке польской биржи, объем торгов в прошлом месяце в годовом выражении вырос только с акциями KSG Agro: на 45% - до 0,4 млн долл.

Цена акций этой компании, торги которыми возобновились в последнюю неделю августа после почти четырехмесячного перерыва, обрушилась на 89% до нового исторического минимума на уровне 0,31 злотых за бумагу (1 долл. - 3,2 злотых).

Падение объемов торгов других компаний составило от 61 до 96%.

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Меньше всего упали торги акциями крупнейшей украинской компании на Варшавской биржи Kernel, на которую, как и раньше, пришлась самая большая доля всего объема торгов - 13,4 млн долл.

Как сообщал УНИАН, с начала текущего года ежемесячные объемы торгов акциями украинских компаний на главной площадке Варшавской биржи варьировались от около 40 млн долл. в июле до 125 млн долл. в марте, когда украинский индекс WIG Ukraine на фоне захвата Россией Крыма рухнул до своего исторического минимума ниже 300 пунктов.

Украинский индекс в августе трижды обновлял исторический минимум и завершил торги прошлого месяца новым самым низким своим значением - на уровне 287,7 пункта.