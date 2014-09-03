Яценюк предлагает продать на зарубежных биржах часть акций крупных украинских компаний

Приватизацию Одесского припортового завода и других привлекательных объектов необходимо начинать с продажи небольших пакетов акций на западных биржах для определения реальной стоимости.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал премьер-министр Арсений Яценюк, открывая заседание Кабинета министров и представляя план восстановления Украины.

"По ОПЗ и другим заводам предлагаем, чтобы пробные пакеты акций до 5% размещались на биржах не в Украине, а на западных биржах, тогда мы увидим реальную цену объектов", - сказал он.

"На Варшавской бирже определим, сколько стоит, а не на украинской, где сами себе рисуют и покупают", - добавил премьер.

Яценюк напомнил, что правительство идет на наиболее масштабную приватизацию, предлагая парламенту изъять 1251 объект из списка запрещенных для приватизации.

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"Продать на прозрачных конкурсах и аукционах (тому), кто дал наибольшую цену без ограничительных критериев и гарантирует развитие предприятия. Покупайте и работайте. Задача правительства и власти - регуляция и получение доходов. Задача бизнеса - работа, увеличение собственных доходов и количества рабочих мест", - подчеркнул глава правительства.