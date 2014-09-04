Минфин продал «военные» облигации для юрлиц на 21,4 млн гривень

Министерство финансов Украины на сегодняшнем внеплановом аукционе по размещению облигаций внутреннего госзайма продало «военные» облигации, выпущенные для юридических лиц, на 21,402 млн грн, сообщается на сайте министерства.

Согласно сообщению, Минфин привлек все средства в результате размещения облигаций на 2 года под 7% годовых, удовлетворив обе поданные заявки.

Минфин напомнил, что привлеченные средства будут направлены на финансирование Вооруженных Сил Украины и укрепление обороноспособности государства.

Как сообщал УНИАН, правительство выпустило «военные» облигации для юридических лиц номиналом 1 тыс. грн сроком обращения 2 года с доходностью 7% годовых и выплатой процентов два раза в год.

Размещение «военных» облигаций проводится через первичных дилеров, в перечень которых входят «Ощадбанк», «Укрэксимбанк», «Укргазбанк», «УкрСиббанк», «Эрсте Банк», «Сбербанк России», «ОТП Банк», «Дельта Банк», «Райффайзен Банк Аваль», «ВТБ Банк», «Универсал Банк», «УниКредит Банк», «Ситибанк», «Надра», «ИНГ Банк Украина», «Хрещатик», ПУМБ.

Также правительство выпустило казначейские обязательства «военные» на 100 млн грн для физических лиц. Размещение облигаций среди физлиц проводится с 21 мая через государственный «Ощадбанк».