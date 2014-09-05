Рынок акций России начал торги пятницы обвалом

Рынок акций РФ начал торги в пятницу, 5 сентября, в заметном минусе, передает FINMARKET.RU.

Так, индекс ММВБ за три минуты торгов снизился на 0,58% и составил 1448,86 пункта. Индекс РТС потерял 0,55%, снизившись до 1234,63 пункта.

Читайте такжеСМИ: Запад обещает ввести новые санкции против РоссииНапоним, 5 сентября в Минске пройдут переговоры относительно деэскалации конфликта на востоке Украины. Их результат может отразиться на фондовом рынке.

Читайте такжеПорошенко возлагает большие надежды на переговоры о прекращении огня на Донбассе - КоморовскийБольшинство азиатских фондовых индексов снижается в пятницу вслед за котировками акций сырьевых компаний.

Решения ЕЦБ снизить базовые ставки и начать программу выкупа ценных бумаг стали в четверг основным драйвером роста фондовых индексов Европы.

Американские фондовые индексы в четверг, 4 сентября, снизились, в том числе из-за негативной динамики цен на нефть.