Fitch снизило кредитные рейтинги ДТЭК, «Метинвеста» и крупных агрохолдингов

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings вслед за снижением суверенного рейтинга Украины снизило рейтинги крупнейшего частного энергохолдинга ДТЭК, металлургического холдинга «Метинвест», металлургической холдинговой компании Fintest Trading Co а также рейтинги крупнейших агрохолдингов Украины до общегосударственного уровня «ССС», говорится в сообщении агентства, текстом которого располагает УНИАН.

«Рейтинговые действия обусловлены снижением долгосрочного рейтинга дефолта эмитента Украины в национальной валюте с уровня «B-» до «CCC» и подтверждением суверенного долгосрочного рейтинга в иностранной валюте на уровне «CCC», - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, снижение рейтингов касается агрохолдингов «Авангард», «Кернел», «Мрия», «Креатив Групп», «МХП», «Укрлендфарминг». Также был снижен рейтинг металлургического холдинга «Метинвест» и холдинговой компании группы «Донецксталь» - Fintest Trading Co.

Также Fitch провело ряд изменений по национальной рейтинговой шкале для указанных предприятий. В частности, рейтинг агрохолдинга «Авангард» снижен по национальной шкале до уровня «A(ukr)» с уровня «AA+(ukr)» со стабильным прогнозом. Также снижены рейтинги агрохолдинга «Мироновский хлебопродукт («МХП») – до «AA-(ukr)» с «AA+(ukr)» со стабильным прогнозом, рейтинги агрохолдинга «Укрлендфарминг» - до «A(ukr)» с «AA+(ukr)» со стабильным прогнозом и рейтинги агрохолдинга «Кернел» - до «A(ukr)» с «AA+(ukr)» со стабильным прогнозом.

В то же время рейтинг агрохолдинга «Креатив Групп» повышен до «A-(ukr)» с «BBB+(ukr)» со стабильным прогнозом, а рейтинг агрохолдинга «Мрия» подтвержден на уровне «C(ukr)».

Национальные рейтинги ДТЭК и металлургических холдингов, согласно сообщению Fitch, следующие. Национальный долгосрочный рейтинг энергохолдинга «ДТЭК» повышен до «BBB-(ukr)» с «BB+(ukr)» со стабильным прогнозом. Национальный рейтинг металлургического холдинга «Метинвест», наоборот, понижен до «BBB(ukr)» с уровня «AA+(ukr)» со стабильным прогнозом в связи с ухудшением ситуации на востоке Украины и дальнейшим снижением производства. В свою очередь, рейтинг холдинговой компании группы «Донецксталь» - Fintest Trading Co подтвержден на уровне «C(ukr)».

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Как сообщал УНИАН, в августе агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Украины в иностранной валюте на уровне "ССС" и снизило кредитный рейтинг страны в национальной валюте до "ССС" с "В-".

Вслед за этим, Fitch Ratings снизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в национальной валюте государственных «Укрэксимбанка» и «Ощадбанка» с «В-» до «ССС» и подтвердило долгосрочные рейтинги в нацвалюте 8 украинских банков с иностранным капиталом на уровне «В-»: «Укрсиббанка», «ВТБ Банка», «Прокредит Банка», «Правекс-Банк», «Креди Агриколь Банка», «Проминвестбанка», «Укрсоцбанка», «Альфа-Банка», а также поместило долгосрочный рейтинг в нацвалюте «ПриватБанка» на уровне «B-» в список Rating Watch. В то же время агентство подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной валюте всех 11 банков на уровне «ССС». Также агентство снизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в национальной валюте Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») с «В-» до «ССС».

Кроме того, Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в национальной валюте с «В-» до «ССС» Киева, Харькова и Одесской области.