Украинские акции на Варшавской бирже за неделю подорожали на 3,5%

Индекс украинских компаний на Варшавской фондовой бирже WIG-Ukraine на прошлой неделе отскочил от нового исторического минимума на 3,45% и завершил торги вблизи максимальных значений последних пяти сессий на уровне 297,63 пункта.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Польше, акции украинских компаний дорожали на фоне позитивной динамики основных индикаторов польского рынка, прибавивших за неделю почти 5%.

На прошлой неделе поднялись в цене бумаги 9 из 11 украинских эмитентов, которые котируются на главной площадке Варшавской биржи.

Больше всего подорожали спекулятивные акции KSG Agro, которые неделей ранее обновили свой исторический минимум. За последние пять сессий бумаги этой сельскохозяйственной компании подорожали в 4 раза - до 1,25 злотого за штуку (1 долл. = 3,2 злотого). В то же время, на последнем закрытии рынка они стоили на 94% меньше, чем в первый день торгов на Варшавской бирже.

В тройку наиболее подорожавших компаний вошли также спекулятивные бумаги Coal Energy (+57%) и Westa (+25%).

Два крупнейших эмитента из Украины, Kernel и Astarta, прибавили 1,05% и 7,6% соответственно.

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На прошлой неделе подешевели бумаги двух компаний: cудоходной KDM Shipping и сельскохозяйственной IMC – на 12,6% и 3,7%.

Как сообщал УНИАН, потерявший за август более 8% WIG-Ukraine завершил торги прошлого месяца новым историческим минимумом на уровне 287,7 пункта.

Варшавская биржа начала рассчитывать украинский индекс в мае 2011 года с базовых 1000 пунктов.