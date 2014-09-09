Российские компании из-за санкций могут исключить из мировых фондовых индексов

В конце июля провайдер индексов MSCI (глобальный фондовый индекс - УНИАН) составил несколько индексов без российских компаний, включая всемирный индекс и индекс развивающихся рынков.

Об этом сообщает издание "Ведомости".

«Мы ввели такие индексы в июле, после того как к нам обратились клиенты, обеспокоенные санкциями, которые США и ЕС наложили на российские компании», — рассказал Financial Times начальник глобального подразделения анализа и управления индексами MSCI Себастиен Либлих.

США сначала закрыли доступ на свой рынок долгового и акционерного капитала "Газпромбанку" и ВЭБу (а также "Роснефти" и "Новатэку" — на рынок долгового капитала), затем к этому списку были добавлены ВТБ, "Банк Москвы" и "Россельхозбанк". ЕС ввел аналогичный запрет для пяти крупнейших госбанков: "Сбербанка", ВТБ, "Банка Москвы", "Газпромбанка" и РСХБ.

MSCI, а также другой ведущий провайдер индексов, S&P Dow Jones, проанализировали свои индексы на предмет возможного исключения из них попавших под санкции компаний. В итоге оба решили, что если банки (а в индексах присутствуют лишь публичные компании — ВТБ и "Сбербанк") выпустят новые акции, тогда они снова рассмотрят вопрос об их исключении.

«Мы решили, что исключать российские компании из наших индексов — это неправильная реакция на введение санкций, поскольку последние не окажут непосредственного влияния на инвесторов до тех пор, пока попавшие под санкции компании не постараются привлечь новый капитал», — приводит FT мнение Дэвида Блитцера, председателя индексного комитета S&P Dow Jones. Вместе с тем, добавляет он, «нам очень просто исключить Россию из конкретного индекса, если спрос (на такой инструмент) вырастет».

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Однако есть инвесторы, которые уже сейчас хотели бы ориентироваться на индексы без российских компаний, говорит Либлих: «Наши клиенты искали инвестиционные инструменты, которые позволили бы им избежать любых рисков, связанных с вложениями в российские ценные бумаги. После введения индексов (без России) мы получили ряд запросов на них».

«Если клиенты примут индексы, исключающие Россию, это ограничит приток средств на ее рынок и может увеличить отток», — полагает стратег по глобальным инвестициям подразделения инвестиционных решений State Street Global Advisors Жорж Огэ.