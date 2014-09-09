Индекс Украинской биржи упал почти на 5%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов во вторник, 9 сентября, упал на 4,66% – до 1093,07 пункта, сообщается на сайте биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 45,9 млн грн, из них на фондовом рынке – 30,9 млн грн, на срочном рынке – 15 млн грн.

Лидером снижения среди ценных бумаг, входящих в индексную корзину, стали акции Енакиевского метзавода, цена которых обвалилась на 13,93%, а также акции «Азовстали» (-11,36%) и «Укрсоцбанка» (-9,16%).

Индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 1,01% – до 434,42 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 512 млн грн.

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