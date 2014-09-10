Фондовые индексы РФ падают в преддверии введения санкций Западом

Торги среды, 10 сентября, на Московской бирже начались со снижения фондовых индексов, передает ПРАЙМ.

Так, индекс ММВБ уже потерял 0,3% и торгуется на отметке 1463,7 пункта. Индекс РТС снизился на 0,43% - до 1241,27 пункта. Фьючерс на индекс РТС подешевел на 0,33% и держится на уровне 122310.

Ситуацию на рынке определает ожидание решения ЕС и США по санциям.

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До экспирации фьючерсов и опционов 15 сентября сильных движений на рынке РФ ждать не стоит, сегодня по итогам сессии индексы могут упасть на 1%, прогнозируют эксперты.