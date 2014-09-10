Фондовые индексы РФ падают в преддверии введения санкций Западом
Эксперты считают, что следует ожидать отхода российских фондовых индексов на более низкие уровни.
Торги среды, 10 сентября, на Московской бирже начались со снижения фондовых индексов, передает ПРАЙМ.
Так, индекс ММВБ уже потерял 0,3% и торгуется на отметке 1463,7 пункта. Индекс РТС снизился на 0,43% - до 1241,27 пункта. Фьючерс на индекс РТС подешевел на 0,33% и держится на уровне 122310.
Ситуацию на рынке определает ожидание решения ЕС и США по санциям.
Читайте такжеСША готовят новые санкции против РФ - решения примут в течение нескольких дней"На Западе пока не прекращается обсуждение новых санкций против России, нефть Brent ночью приближалась к 99 долл./барр., и на этом фоне индекс ММВБ проведет день на негативной территории, целью на сегодня может стать район 1450 пунктов", - прогнозируют аналитики банка БФА.
Читайте такжеРоссийские компании из-за санкций могут исключить из мировых фондовых индексовСтоит ждать отхода российских фондовых индексов на более низкие уровни, соглашается главный аналитик ООО "Управление Сбережениями" Александр Потавин.
До экспирации фьючерсов и опционов 15 сентября сильных движений на рынке РФ ждать не стоит, сегодня по итогам сессии индексы могут упасть на 1%, прогнозируют эксперты.