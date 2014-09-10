Украинский фондовый рынок растет на торгах в среду – индекс украинских акций UX повысился на 0,80% - до 1101,76 пунктов, сообщает сайт Украинской биржи.

Общий объем торгов составил 4,1 млн грн, из них на фондовый рынок пришлось 2,5 млн грн.

Среди лидеров повышения – акции «Донбассэнерго» (+1,88%), «Центрэнерго» (+1,51%), Алчевского меткомбината (+1,34%).

Индекс ПФТС (по состоянию на 11:20) снизился на 1,12% - до 429,57 пунктов. Общий объем сделок составил 4,7 млн грн.