На фондовом рынке активно спекулируют акциями компаний из зоны АТО

Акции предприятий из зоны проведения антитеррористической операции, которые сейчас находятся под угрозой полного или частичного разрушения из-за активных боевых действий, стали объектом для спекуляций на фондовом рынке, говорится в аналитическом отчете риск-менеджера инвесткомпании Dragon Capital Дмитрия Михайлусенко.

По его словам, сообщения о масштабных разрушениях уже неоднократно поступали и раньше, но чаще всего опровергались руководством этих же предприятий. «Поэтому для отдельных участников такая неопределенность — это хороший повод для активных спекуляций, в которые поневоле втягиваются и более консервативные игроки», — отметил Михайлусенко.

По его словам, как минимум до конца недели подобная волатильность будет преобладать на локальных площадках.

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Как сообщал УНИАН, индекс UX в среду, 10 сентября, завершил торги ростом, повысившись на 2,79%. На торгах в четверг, 11 сентября, на украинском фондовом рынке также наблюдается рост – индекс UX по состоянию на 13:25 вырос на 0,22% — до 1126,03 пункта.

Индекс украинских акций UX состоит из 10 предприятий-эмитентов, 4 из которых (Алчевский меткомбинат, Авдеевский коксохим, Енакиевский метзавод и «Донбассэнэрго») находятся непосредственно в зоне АТО.