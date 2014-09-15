Украина выпустит внешние облигации на 200 млн канадских долларов

Кабинет министров Украины намерен до конца 2014 году осуществить выпуск внешних облигаций на общую сумму 200 млн канадских долларов (222 млн долл. США) со сроком обращения 5 лет по ставке 3% годовых.

Об этом говорится в постановлении правительства №443, опубликованном на сайте Кабмина.

Как отмечается в документе, средства будут привлечены с учетом выплаты разовой комиссии по ставке 0,3% от основной суммы займа, что составит порядка 600 тыс. канадских долларов.

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«Процентный доход выплачивается каждые полгода. Погашение и обслуживание займа осуществляется за счет средств, предусмотренных законом о госбюджете на соответствующий год», - говорится в постановлении.

Как сообщал УНИАН, первоначальный проект бюджета на 2014 год предполагал осуществление в течение года государственных заимствований в размере 163,501 млрд грн, в т.ч. внешних - на 52,181 млрд грн., или 6,5 млрд долл. по курсу Национального банка Украины по состоянию на январь 2014 года.

31 июля Верховная Рада Украины приняла изменения в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2014 год", предполагающие увеличение объема доходной части государственного бюджета на 2014 год на 4,889 млрд грн - до 377,822 млрд грн и расходной части - на 4,825 млрд грн, до 441,587 млрд грн.