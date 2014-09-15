Украинский фондовый рынок к середине дня сильно снизился

Украинский фондовый рынок к середине дня в понедельник, 15 сентября, перешел к значительному снижению – индекс украинских акций по состоянию на 14:15 снизился на 3,81% - до 1082,85 пункта, сообщает сайт Украинской биржи.

Лидерами снижения выступили акции «Азовстали», которые упали на 10,47%, Алчевского меткомбината (-8,20%), Авдеевского коксохима (-6,65%).

Общий объем торгов составил 8,6 млн грн, из них на фондовый рынок пришлось 4,95 млн грн.

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Индекс ПФТС снизился на 0,41%, общий объем торгов составил 43,8 млн грн.

Как сообщал УНИАН, индекс украинских акций UX по состоянию на 11:01 на торгах в понедельник, 15 сентября, повысился на 0,31% – до 1129,25 пункта.