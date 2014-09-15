На украинском фондовом рынке обвалилась цена акций металлургических предприятий

В ходе торгов на Украинской бирже 15 сентября обвалилась цена входящих в индексную корзину акций металлургических предприятий, сообщает сайт биржи.

Так по состоянию на 16:30 цена акций Алчевского меткомбината упала на 19,34%. В то же время объем торгов по данным ценным бумагам остается незначительным – всего 375 тыс. грн.

Значительное снижение также наблюдается по акциям «Азовстали», падение которых составило 14,1% при общем объеме торгов 1 млн грн, Енакиевского метзавода (-12,20%, общий объем торгов 368 тыс. грн). Значительное снижение также наблюдается по акциям «Укрсоцбанка» (-11,46% при объеме торгов 67 тыс. грн).

Индекс украинских акций UX снизился по состоянию на 16:55 на 6,44% - до 1053,24 пунктов.

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