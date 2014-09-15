Индекс Украинской биржи упал почти на 6%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в понедельник, 15 сентября, упал на 5,78% – до 1060,70 пункта, сообщается на сайте биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 43 млн грн, из них на фондовом рынке – 33,6 млн грн, на срочном рынке – 9,4 млн грн.

Лидером снижения среди ценных бумаг, входящих в индексную корзину, стали акции «Азовстали» (-13,69%), Алчевского меткомбината (-12,46%), Енакиевского метзавода (-12,14%).

Индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 2,34% – до 423,02 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 496 млн грн.

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