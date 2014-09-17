Арест российского миллиардера Евтушенкова обвалил акции его компаний

На открытии торгов Московской биржи котировки АФК «Система» и ее «дочек» рухнули после сообщения о домашнем аресте председателя совета директоров и крупнейшего совладельца «Системы» Владимира Евтушенкова, сообщают «Ведомости».

Акции АФК «Система» сегодня в начале торгов упали более чем на 30%. По данным на 10.25 мск, снижение составляло 31,5%, цена акции — 24,975 руб. К 10. 28 мск котировки «Системы» обрушились на 26,05% до 26,6 руб. за акцию, капитализация компании сократилась до 259 млрд руб.

В начале торгов Московская биржа дважды изменила параметры значения нижних границ ценового коридора для обыкновенных акций «Системы». За первые полчаса объем торгов акциями Системы составил 228,1 млн. руб., тогда как за весь вчерашний день — 308,79 млн руб.

Обыкновенные акции «Башнефти» (входит в АФК «Система») к тому времени подешевели на 13,49%, «префы» — на 13,55%.

Акции мобильного оператора МТС, основным акционером которой является АФК «Система», подешевели на 60,82% до 275,5 руб., капитализация сократилась до 565,2 млрд руб.

Индекс ММВБ к тому времени снижался на 1%, РТС — на 0,5%.

Вчера пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что рынок может эмоционально отреагировать на предъявление обвинения владельцу АФК «Система».

«Мы допускаем, что какое-то незначительное эмоциональное проявление с точки зрения рынка может иметь место, но это не повод для того, чтобы правоохранительные органы не могли выполнять необходимые следственные действия», — говорил Песков.