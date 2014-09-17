В этом году хотят продать Криворожскую и Северодонецкую ТЭЦ

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) подготовит к приватизации в этом году Криворожскую теплоцентраль и Северодонецкую теплоэлектроцентраль, говорится в приказе Фонда госимущества от 10 сентября 2014 года

ФГИУ также включил в перечень объектов, подлежащих подготовке к приватизации в 2014 году его региональными отделениями, отдельные подразделения «Шахта «Калиновская-Восточная» госпредприятия «Макеевуголь», «Шахта № 17» госпредприятия «Шахтерскантрацит», а также целостный имущественный комплекс шахтоучастка «Южный» структурного подразделения «Луганскуглестройреструктуризация».

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Как сообщал УНИАН, ФГИУ, в соответствии с приказом от 31 июля 2014 года, планирует выставить в ноябре 99,9% акций Днепродзержинской ТЭЦ. Также ФГИУ предлагает в случае принятия соответствующего решения Кабинетом министров Украины выставить в декабре на продажу 73,29% «Центрэнерго», 94,833% Херсонской ТЭЦ, 94,99% Одесской ТЭЦ, 95% Николаевской ТЭЦ, 95% (за исключением льготной продажи) «Донбассшахтостроя», 5-процентные пакеты акций этих предприятий также предлагается выставить в ноябре на продажу на фондовых биржах.