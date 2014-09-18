США могут закончить программу стимулирования экономики уже в октябре

Федеральная резервная система США по-прежнему считает, что находящиеся около нуля процентные ставки будут востребованы в течение "значительного периода времени", и все еще озабочена слабостью рынка труда, сообщает Reuters.

Многие экономисты и трейдеры ожидали, что американский центробанк изменит прогноз в отношении ставок, приняв в расчет данные об улучшении состояния экономики.

Однако ФРС повторила фразу о том, что процентные ставки сохранятся на чрезвычайно низких уровнях на протяжении "значительного периода времени" после завершения программы скупки активов, призванной снизить стоимость долгосрочных заимствований.

Глава ФРС Джанет Йеллен сказала на пресс-конференции после заседания руководства центробанка, что механического определения "значительного периода времени" не существует.

"Как я уже неоднократно говорила, решение, которое примет комитет, о том, что считать подходящим моментом для начала повышения ориентира по ставке федерального финансирования, будет зависеть от поступающих данных", - сказала она.

В среду ФРС сохранила ключевую ставку федерального финансирования, являющуюся индикатором стоимости краткосрочных кредитов, в диапазоне 0,00-0,25 процента годовых.

По словам Йеллен, большинство членов руководства ФРС ожидает, что ключевая ставка приблизится к нормальному уровню к концу 2017 года.

Она также сказала, что ставка федерального финансирования останется ключевым индикатором направления политики ФРС и ее уровень по-прежнему будет находиться в диапазоне значений, а не будет точечным.

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В заявлении по итогам двухдневного заседания ФРС объявила о сокращении скупки гособлигаций и облигаций, обеспеченных закладными, на очередные $10 миллиардов до $15 миллиардов в месяц. Таким образом, программа выкупа активов может завершиться уже в следующем месяце.

Определяющий денежно-кредитную политику ФРС Федеральный комитет по операциям на открытом рынке вновь назвал состояние рынка труда "в значительной степени" слабым, что стало еще одним свидетельством того, что центробанк не торопится повышать индикатор стоимости заимствований.

"Несмотря на то, что ситуация на рынке труда несколько улучшилась, уровень безработицы изменился слабо", - говорится в заявлении ФРС.

ФРС также представила новые оценки экономики и уровня процентных ставок. Они предполагают более быстрые темпы повышения ставок, чем ожидалось в июне.

Так, на конец 2015 года средний прогноз уровня ставки федерального финансирования составляет 1,375 процента годовых против 1,125 процента, ожидавшихся в июне, в то время как прогноз на конец 2016 года составляет 2,875 процента против 2,500 процента. Средний прогноз на 2017 год составляет 3,75 процента - уровень, который чиновники считают ни стимулирующим, ни ограничивающим.

ФРС сообщила, что 14 членов ее руководства хотели бы начать повышать ставки в 2015 году (ранее их было 12), двое - в 2016 году (ранее их было трое).

ФРС ожидает, что в 2014 году ВВП США вырастет на 2,0-2,2 процента против 2,1-2,3 процента, ожидавшихся в июне, безработица составит 5,9-6,0 процента (ранее 6,0-6,1 процента), базовая инфляция - 1,5-1,6 процента, как и ожидалось в июне.

Прогноз роста ВВП на 2015 год был пересмотрен на 2,6-3,0 процента с 3,0-3,2 процента, безработицы - на 5,4-5,6 процента с 5,4-5,7 процента, базовой инфляции - на 1,6-1,9 процента с 1,6-2,0 процента.

В 2016 году центробанк ожидает рост ВВП на уровне 2,6-2,9 процента (2,5-3,0 процента ранее), безработицу - 5,1-5,4 процента (5,1-5,5 процента ранее), базовую инфляцию - 1,8-2,0 процента (1,7-2,0 процента ранее).

В долгосрочной перспективе ФРС ожидает безработицу на уровне 5,2-5,5 процента, рост ВВП на 2,0-2,3 процента.