Шлапак: крупные предприятия будут продавать уже в 2015 году

Основные приватизационные продажи будут происходить уже в 2015 году, сообщил в ходе Львовского финансового форума министр финансов Украины Александр Шлапак.

По его словам, в текущем году приватизация крупных объектов проводиться скорее всего не будет, в том числе и в связи с политической ситуацией.

Министр не исключил, что продажа миноритарных 5%-ных пакетов акций ряда приватизируемых предприятий, в частности, Одесского припортового завода, может состояться в том числе и на западных торговых площадках, в частности, на Варшавской фондовой бирже.

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Как сообщал УНИАН, Фонд госимущества ранее заявлял о своих планах в декабре этого года объявить конкурсы с открытым предложением цены по принципу аукциона по продаже 89,567% госпакета акций Одесского припортового завода и других крупных объектов.

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