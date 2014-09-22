WIG-Ukraine за неделю потерял еще 1,3%

Индекс украинских компаний на Варшавской фондовой бирже WIG-Ukraine на прошлой неделе продолжил снижение и завершил последний день торгов пятницы на уровне 285,2 пункта, что на 1,28% ниже, чем неделей ранее.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Польше, украинский индикатор закончил неделю всего примерно на 3 пункта выше самых низких значений за последние пять сессий и на 11 пунктов выше обновленного в начале сентября исторического минимума.

Читайте такжеРоссийские компании из-за санкций могут исключить из мировых фондовых индексовWIG-Ukraine просел на фоне позитивной динамики основных индексов польского рынка, которые прибавили 2-3%.

Среди ныне котирующихся на Варшавской бирже десяти компаний из Украины ростом прошлую неделю завершили бумаги только крупнейшего эмитента Kernel (+0,4%) и спекулятивные акции днепропетровского производителя аккумуляторов Westa (+3,5%).

Акции угледобывающей Coal Energy подешевели на 10,5%, Milkiland – на 8,7%, KSG Agro – на 9%, IMC – на 8,7% и KDM – на 7%.

Читайте такжеОбъем торгов на фондовых биржах Украины в июле снизился на 20 млрд гривеньВторой крупнейший украинский эмитент Astarta уменьшил капитализацию на 1,6% на фоне снижения на 1,4% спекулятивного Agroton.

Ovostar Union завершил неделю на том же уровне, что и ранее.

Напомним, WIG-Ukraine завершил прошлую неделю снижением почти на 3% после роста на 3,5% неделей ранее, когда индекс отскочил от нового исторического минимума в 274,31 пункта.

Варшавская биржа начала рассчитывать украинский индекс с мая 2011 году с базовых 1000 пунктов.