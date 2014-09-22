Правительство для кредитования Фонда гарантирования выпустит ОВГЗ на 10 млрд гривень

Кабинет министров Украины поручил Министерству финансов выпустить облигации внутреннего госзайма на 10,118 млрд грн для кредитования Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Читайте такжеНацбанк в августе нарастил покупку гособлигаций в 7 разОб этом говорится в правительственном постановлении от 17 сентября «Об обеспечении предоставления кредита Фонду гарантирования вкладов физических лиц».

Согласно документу, облигации будут выпущены на срок до 15 лет по ставке доходности 5% годовых в обмен на финансовые вексели, выданные фондом на тех же условиях.

Напомним, средства Фонда гарантирования на сегодняшний день составляют 6,5 млрд грн, благодаря полученному кредиту от Национального банка Украины и финансированию правительства.

Читайте такжеСредства Фонда гарантирования вкладов на сегодня составляют 6,5 млрд грн С начала года Фонд гарантирования вкладов ввел временную администрацию в 18 банков, включая «Актабанк», «Актив-Банк», «Терра Банк», «УФС», «Золотые ворота», «Еврогазбанк», «Финростбанк», «Старокиевский банк», «АвтоКразБанк», «Захидинкомбанк», «Пивденкомбанк», «Промэкономбанк», «Интербанк», «Форум», «Меркурий», «Брокбизнесбанк», «Реал Банк», «Даниэль».