Беларусь намерена разместить в США облигации на $1 млрд

Беларусь изучает возможность размещения в США облигаций на $1 млрд, заявил в Нью-Йорке заместитель министра финансов Беларуси Максим Ермолович, передает БЕЛТА.

Читайте такжеБеларусь готова помочь Украине в снятии запретов на ввоз мясо-молочной продукции в ТСПо словам замминистра, в рамках дебютных выпусков белорусских облигаций на внешних рынках уже имеются инвесторы из Соединенных Штатов Америки, и они являются держателями достаточно большой доли этих облигаций. В следующем году Беларусь погашает часть своих дебютных выпусков облигаций. "Из $1,8 млрд, которые мы привлекли на внешнем рынке, мы погашаем $1 млрд в следующем году", - отметил он.

Читайте такжеБеларусь нашла способ заработать на путинском эмбаргоЕрмолович считает важной для белорусских банков и компаний котировку гособлигаций международными рейтинговыми агентствами. "Эти котировки для нас очень интересны, и потому мы не хотели бы терять присутствие на этом рынке. Мы готовы сделать американским инвесторам предложение и провести все необходимые мероприятия, чтобы разместить выпуск облигаций на американском рынке, чего мы раньше не делали", - заявил замминистра.

Читайте такжеВ Беларуси из-за зависимости от РФ стоимость бензина привязали к растущему доллару"Мы бы хотели зайти на этот рынок с приблизительным объемом привлечения в $1 млрд и провести все необходимые процедуры по американскому законодательству, которое регулирует этот процесс", - сказал Ермолович.