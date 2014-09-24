"Башнефть" передумала продавать "Системе" свои активы из-за ареста Евтушенкова

Совет директоров "Башнефти" принял решение расторгнуть сделку по продаже "Башнефтью" Объединенной нефтехимеческой компании (ОНК) АФК "Система", сообщил источник, близкий к совету директоров, передает Прайм.

Сделка, которая закрылась в сентябре прошлого года и предполагала продажу ОНК АФК "Система" за 6,2 млрд рублей, расторгается, отметил он.

По словам источника, решение о расторжении сделки в основном связано с заключением под домашний арест основного владельца АФК "Система" Владимира Евтушенкова.

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Напомним, 18 сентября 2013 года "Башнефть" закрыла сделку по продаже АФК "Система" 98% акций ОНК за 6,2 млрд рублей.

"Башнефть" завершила консолидацию нефтехимических активов в рамках Объединенной нефтехимической компании к 1 июля прошлого года. В рамках проекта консолидации нефтехимических активов был осуществлен дополнительный выпуск 10 166 000 обыкновенных акций ОНК на общую сумму 10,166 млрд рублей.

30 мая 2013 года дополнительная эмиссия акций ОНК была размещена по открытой подписке, а 11 июня 2013 года Федеральная служба по финансовым рынкам России зарегистрировала отчет о ее итогах.

В ходе размещения дополнительной эмиссии акций ОНК "Башнефть" реализовала преимущественное право их приобретения, оплатив ценные бумаги ОНК денежными средствами и ценными бумагами дочернего ОАО "Уфаоргсинтез".

В результате сделки ОНК стала владельцем 65,3% обыкновенных акций (56,5% уставного капитала) ОАО "Уфаоргсинтез", а "Башнефть" сохранила свою долю (98%) в уставном капитале ОНК.