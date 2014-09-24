Минфин сегодня продал внутренние облигации на 930 млн гривень

Министерство финансов Украины привлекло в государственный бюджет 930 млн грн на внеплановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 24 сентября, сообщается на сайте министерства.

По информации Минфина, все средства привлечены в результате размещения облигаций в гривне сроком обращения 10 лет под 15,50% годовых по двум поданным заявкам.

Как сообщал УНИАН, Минфин провел в сентябре четыре ОВГЗ-аукциона, в результате которых привлек в госбюджет 491,678 млн грн.

По оперативным данным Госказначейства на 22 сентября, с начала года в госбюджет поступило 189,221 млрд грн от заимствований, расходы на погашение госдолга составили 68,140 млрд грн, на обслуживание госдолга – 29,691 млрд грн.

Читайте такжеУкраина выплатила внешний долг еще на $75 млнПо состоянию на 22 сентября объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 388,338 млрд грн, при этом в собственности НБУ находились госбумаги на сумму 241,321 млрд грн, в собственности банков – 88,730 млрд грн.

Госбюджет Украины на 2014 год с последними изменениями устанавливает предельный уровень госдолга по итогам года в размере 806,962 млрд грн.