Украина выплатила внешний долг еще на $75 млн

Министерство финансов Украины выплатило 75,313 млн долл. купонного дохода по облигациям внешнего госзайма 2010 года, сообщается на сайте министерства.

В частности, Минфин оплатил купонный доход по облигациям внешнего госзайма, выпущенным в сентябре 2010 года на общую сумму 2 млрд долл. США, в том числе на 500 млн долл. с погашением в 2015 году и на 1,5 млрд долл. - в 2020 году. Заимствования осуществлялись по ставке 6,875% годовых и 7,75% годовых, соответственно.

Как сообщал УНИАН, Минфин оценивает общие выплаты по госдолгу в 2014 году за счет средств госбюджета на уровне 140,337 млрд грн, при этом Украина намерена взять в долг в 2014 году еще 163,501 млрд грн на внутреннем и внешнем рынках.

Читайте такжеПравительство для кредитования Фонда гарантирования выпустит ОВГЗ на 10 млрд гривень По графику прогнозных платежей Минфина, Украина полностью погасит действующие внутренние и внешние кредиты (займы) через 26 лет, в 2040 году. Наибольшая нагрузка, или 75% платежей, приходится на первые пять лет - с 2014 по 2018 годы.

Госбюджет Украины на 2014 год устанавливает предельный уровень госдолга по итогам года в 664 млрд грн, или 43,6% ВВП.