Глава Нацкомфинуслуг: Страховой рынок Украины необходимо «лечить» от схемности

Вы руководите Комиссией почти полгода. Что удалось сделать за этот срок?

Самое главное - это то, что карательно-надзирательный орган, которым все это время был Нацкомфинуслуг, постепенно превращается в учреждение, которое реальными действиями способствует развитию рынка. По сути, мы реформируем укоренившуюся годами бюрократическую систему. Сейчас идет переформатирование деятельности Комиссии с акцентом не на выдаче разрешительных документов, а на отслеживании финансового состояния страховщиков и осуществлении пруденциального надзора. Там, где это еще возможно, надо спасать проблемные компании, осуществлять выплаты пострадавшим. Благодаря джействиям Комиссии, удалось значительно увеличить выплаты гражданам: если в 2013 году было выплачено 35 млн грн, то только за 9 месяцев этого года уже возмещено свыше 46 млг грн.

В то же время к недобросовестным компаниям у нас однозначно жесткая позиция - надо возвращать доверие к рынку, а это возможно только при условии, что компании ведут прозрачную деятельность. У большинства компаний, которые занимались схемным страхованием или осуществляли свою деятельность с нарушением закона, аннулированы лицензии. Так, только в первом полугодии 2014 года аннулированы 32 лицензии.

Важным достижением я считаю деятельность, направленную на борьбу с коррупцией. На сегодняшний день ни один из тех, к кому были вопросы в этом плане, не является сотрудником Нацкомфинуслуг. За последние полгода у нас сложилось продуктивное сотрудничество с МВД, УБОПом и СБУ. В Комиссию пришло много молодежи, в том числе и на руководящие должности. И я уверен, что все они пройдут люстрацию.

Кроме того, за этот период осуществлена структурная реформа Комиссии - сокращены неэффективно работающие региональные филиалы во Львове, Харькове и Одессе, а также наметилась тенденция оздоровления всего финансового рынка, в частности, ключевого сегмента - страхового.

Учитывая противоположные интересы страховщиков и страхователей, чью сторону принимает госрегулятор?

Мы не выступаем на стороне тех или других. Наша задача - развивать рынок, невзирая на политическую и экономическую ситуацию в стране. Огромный потенциал украинского страхового рынка сегодня используются не более чем на 30%. Я считаю, что мы обязаны сделать все необходимое, чтобы использовать эти нереализованные возможности для развития экономики страны. Главные условия - цивилизованный классический рынок и доверие страхователей. Вот это и есть ключевые векторы работы Нацкомфинуслуг: контроль деятельности страховых компаний в рамках законодательного поля и выполнения обязательств перед страхователями.

На самом деле философия страхового рынка очень простая: получил премию 100 грн, из них 80 грн отложил в резервы, потратил на расходы, осуществил страховые выплаты, заплатил налоги, а остальное - твоя прибыль. Сбалансированное распределение средств дает положительный эффект, так работают страховщики на цивилизованных европейских рынках. Но превалирующее число украинских страховых компаний привыкли работать иначе: из-за выплаты завышенных агентских вознаграждений и неоправданно высоких админзатрат они, чтобы не уходит в минус, задерживают и занижают страховые выплаты клиентам. Сейчас мы жестко ставим перед страховщиками вопрос о необходимости приведения расходной части к экономически обоснованной, не ущемляя при этом интересы клиентов. Если клиент вовремя получает выплату, он доверяет страховщику и снова идет страховаться.

Страховой рынок традиционно считается одним из самых закрытых. Как ведется борьба со схемными страховыми компаниями? Какой сегмент рынка они занимают?

К сожалению, на украинском рынке страхования действовало очень много схемных компаний. В результате работы Нацкомфинуслуг объем вымываемых денег сократился на 70%, мы остановили изымание с рынка 1,4 млрд грн. Большинство «серых» компаний закрыто, в отношении ряда из них возбуждены уголовные дела.

Благодаря жесткой позиции Нацкомфинуслуг за последние несколько месяцев удалось вывести с рынка 15 компаний - около 4% от их общего количества. В основном, это схемные и «семейные» компании. У них системные проблемы в деятельности: дефицит ликвидных средств через безответственную демпинговую, инвестиционную политику и вывод менеджментом активов через сомнительные операции с ценными бумагами, завышение расходов по комиссионному вознаграждению, консультационным выплатам, ненахождения по месту осуществления деятельности. Замечу, что при этом активы страховщиков даже выросли пол сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,6%, до 66,2 млрд грн. Сегодня на рынке работает около 400 страховщиков, но реально занимается классическим страхованием только 100. И поэтому до конца года, по предварительным оценкам, рынок покинет еще 7-10%. Это будет способствовать концентрации и капитализации страхового рынка.

Что будет с клиентами закрытых страховых компаний?

На самом деле превалирующее количество клиентов - это страхователи тех 100 компаний, которые занимаются классическим страхованием, работают с физлицами и страхуют реальный сектор экономики. Если говорить о «схемных» компаниях, то речь не идет о страховании физических лиц. Это недобросовестные страховщики, которые осуществляют операции, позволяющие субъектам хозяйствования уходить от налогообложения.

В целом же регулятор с целью защиты прав потребителей и развития страхового рынка выступает активным участником и инициатором переговоров с акционерами и инвесторами страховщиков относительно выполнения их обязанности обеспечить и поддержать стабильную деятельность созданной ими компании. Только за два последних месяца нам удалось достичь в трех таких проблемных ситуациях положительного решения и докапитализировать компанию.

Какая сейчас ведется работа со страховыми компаниями?

Сегодня форма общения со страховым рынком изменена. Раньше мы работали с ассоциациями, но они продемонстрировали свою абсолютную бесполезность - решают вопросы исключительно частных страховых компаний. Тогда как страховые ассоциации должны участвовать в очистке рынка от недобросовестных компаний. На сегодня ассоциации абсолютно дистанцировались от рынка, и, кроме популизма, ничем не занимаются. Поэтому мы начали напрямую общаться со страховыми компаниями. Мы поддерживаем бизнес, который готов работать на рынке честно и инвестировать в развитие, в результате чего выигрывает бюджет страны в целом. Впервые Комиссией применен метод финансового оздоровления компаний, используемый в европейской практике, и это очень важный момент - предоставляется возможность не вводить сразу временную администрацию в компанию, а фактически помочь ей. План оздоровления принимается Комиссией, мы работаем с менеджментом компании с целью урегулирования проблем. К примеру, страховая компания «Гарант-Авто». Ее удалось докапитализировать, сегодня она работает, выплачивает долги и выполняет обязательства перед гражданами.

Регулятор также активно выступает за создание саморегулирующей организации (СРО) как единого объединения страховщиков с целью защиты прав и общих интересов ее членов.

Большинство участников рынка воспринимает введение временной администрации как приговор. Есть ли примеры, когда компанию удавалось спасти?

Временная администрация, действительно, - одна из крайних мер. Раньше считалось, что нужно вводить временную администрацию, когда компания, грубо говоря, уже умерла. Но я считаю, что в компанию нужно вводить временную администрацию, когда ее еще можно спасти, когда можно урегулировать долги, привлечь деньги и вернуть доверие клиентов.

Все временные администрации, которые были введены, дали положительный результат и, что самое важное - пострадавшие получают выплаты. Например, в «Оранте» удалось стабилизировать ситуацию и значительно улучшить ее финансовые показатели.

Интересен ли страховой бизнес инвесторам?

Страхование - один из немногих секторов экономики, который показал рост резервов почти на 4%. Мы создаем прозрачные условия работы, на фоне которых страховой бизнес становится инвестиционно привлекательным. Ранее он был интересен исключительно в плане отмывания денег и обслуживания интересов отдельных структур, финансовых корпораций. При этом страховой рынок абсолютно недооценен, на сегодня он работает на треть своих возможностей.

Многие нарушения являются следствием наличия лазеек в законодательстве. Что вы делаете в этом направлении?

Профильным комитетом одобрен и направлен на рассмотрение в парламент проект закона, который полностью исключит факторинг. Это - один из ключевых законопроектов, который дает возможность делать выплаты гражданам до того, как обанкротится компания. Надеюсь, Верховная Рада примет его.

Еще один закон - об открытой информации. Сегодня отчетность компаниями предоставляется всего один раз в месяц, что позволяет работать схемным компаниям, выводить деньги. С принятием закона мы сможем ежедневно отслеживать отчетность страховых компаний и их конечных бенефициаров, то есть, отчетность будет публичной. Это сделает рынок абсолютно прозрачным, инвестиционно привлекательным. Уже подписан меморандум в этой сфере с ЕС. После принятия закона нам выделят необходимые средства на его имплементацию.

Как компании относятся к таким нововведениям?

80% страховщиков, безусловно, против, понимая, что такая открытость обнажит истинную картину. Поэтому говорят, что не готовы к подобной отчетности. Но в Европе такой принцип отлично работает, сложностей не возникает.

Многие компании пострадали от введения временных администраций в банках. Может ли регулятор им помочь?

В большинстве случаев это произошло от безответственного подхода страховых компаний, где не налажена работа рискового менеджмента. Когда вам малоизвестный банк предлагает максимальную ставку по депозитам, понятно, что этот банк не надежен. Обычно страховая компания размещает в 5-7 разных банках депозиты, и если даже в каком-то из них возникнут сложности, то это не отразится серьезно на ее деятельности. Поскольку основная проблема - это неправильный подход к диверсификации рисков, регулятор установил требования к наличию и существованию в каждой страховой компании систему управления рисками.

Как долго будет оставаться вакантным место директора департамента страхового регулирования и надзора?

Уже прошел конкурс. В ближайшие несколько недель начнет работать топ-менеджер, который своим практическим опытом внесет вклад в те реформы, которые сегодня реализуются Нацкомфинуслуг.

Ксения Обуховская