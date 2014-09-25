S&P понизило рейтинг Киева из-за облигаций города

Международное рейтинговое агентство Standаrd&Poor’s понизило кредитный рейтинг Киева до уровня «СС» и поместило рейтинг в список CreditWatch с негативным прогнозом ввиду предложения о реструктуризации облигаций в национальной валюте.

Об этом говорится в сообщении рейтингового агентства, переданном УНИАН.

«Рейтинговое действие вызвано объявленным предложением о реструктуризации облигаций, что может означать дефолт (в соответствии с определениями, приведенными в наших критериях)», - говорится в сообщении.

По информации агентства, скорее всего, агентство повысит рейтинги Киева, если город сможет избежать объявленной реструктуризации облигаций.

Агентство уточняет, что 18 сентября Киевский городской совет принял решение о реструктуризации облигаций в объеме 2,6 млрд грн (около 200 млн долл.) на 360 дней.

Как сообщал УНИАН, в июле Standard & Poor's Ratings Services подтвердило суверенный кредитный рейтинг Украины на уровне «ССС», повысив прогноз по рейтингу с «негативного» до «стабильного».

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что Украина не объявит дефолт в ближайшее время, поскольку имеет все ресурсы для выполнения своих обязательств.