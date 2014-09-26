Минфин решил защитить своего бывшего главу Колобова перед СБУ

Министерство финансов Украины не согласно с обвинениями со стороны Службы безопасности о превышении полномочий экс-министром финансов Юрием Колобовым и нарушениях законодательства в ходе выпуска облигаций для продажи Российской Федерации в 2013 году.

«Все показатели государственного долга на конец 2013 года были в пределах, определенных Законом Украины «О государственном бюджете Украины на 2013 год», - сообщается на сайте министерства.

Минфин отмечает, что полномочия министра финансов на проведение госзаимствований определены статьей 16 Бюджетного кодекса Украины, и в ходе подготовки внешнего заимствования правительство дает персональное поручение министру финансов проводить такие заимствования и заключать соответствующие договоры.

Выпуск еврооблигаций и их оборот осуществляются в соответствии с нормами международного права и правил, договорная документация по таким транзакциям является стандартной для всех выпусков облигаций внешнего государственного займа Украины, листинг таких облигаций осуществляется Ирландской фондовой биржей, и они находятся в свободном обращении, что позволяет их приобрести любому инвестору.

Также сообщается, что Украина как суверенный заемщик своевременно и в полном объеме осуществляет выполнение своих обязательств перед кредиторами.

Читайте такжеРоссия серьезно занервничала из-за открытия уголовного дела против КолобоваКак сообщал УНИАН, СБУ 24 сентября начала уголовное производство в отношении экс-министра финансов Юрия Колобова и других членов правительства по факту злоупотребления служебным положением и нарушения законодательства в ходе выпуска облигаций внешнего госзайма на сумму 3 млрд долл. для продажи Российской Федерации в конце 2013 года.

Напомним, в декабре 2013 года на встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Виктора Януковича была достигнута договоренность о предоставлении Украине кредита Российской Федерации в объеме 15 млрд долл., первый транш которого в объеме 3 млрд долл. Украина получила 24 декабря 2013 года путем продажи еврооблигаций со сроком погашения в 2015 году и ставкой купона 5% годовых.

19 декабря Кабинет министров Украины одобрил выпуск двухлетних облигаций внешнего госзайма со сроком погашения в декабре 2015 года на общую сумму 3 млрд долл. и ставкой доходности 5%.

В этот же день Верховная Рада Украины внесла изменения в закон о государственном бюджете, увеличив на 19,3 млрд грн предельный объем госзаимствований, дефицита госбюджета и предельного объема госдолга на 2013 год.