Минфин внепланово привлек в госбюджет более 300 млн гривень

Министерство финансов Украины привлекло в государственный бюджет 301,6 млн грн на внеплановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 29 сентября, сообщается на сайте министерства.

По информации Минфина, все средства привлечены в результате размещения облигаций в гривне сроком обращения 7 лет под 15,50% годовых по одной поданной заявке.

Как сообщал УНИАН, Минфин провел в сентябре пять ОВГЗ-аукционов, в результате которых привлек в госбюджет 1,4 млрд грн.

По оперативным данным Госказначейства на 22 сентября, с начала года в госбюджет поступило 213,068 млрд грн от заимствований, расходы на погашение госдолга составили 70,753 млрд грн, на обслуживание госдолга – 31,473 млрд грн.

По состоянию на 29 сентября объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 385,569 млрд грн, при этом в собственности НБУ находились госбумаги на сумму 266,395 млрд грн, в собственности банков – 85,515 млрд грн.

Госбюджет Украины на 2014 год с последними изменениями устанавливает предельный уровень госдолга по итогам года в размере 806,962 млрд грн.