Суд постановил взыскать с Курченко 135 млн гривень неустойки за стадион “Металлист”

Харьковский апелляционный хозяйственный суд принял решение взыскать с ООО “Спортивный комплекс “Стадион “Металлист” (владелец — объявленный в розыск харьковский бизнесмен Сергей Курченко) неустойку в размере 134,9 млн грн по разорванному соглашению купли-продажи областного спортивного комплекса “Металлист”.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня, 1 октября.

По иску заместителя прокурора Харьковской области в интересах Харьковского областного совета апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции от 26 августа 2014 года в части отказа во взыскании неустойки в размере 134,9 млн грн.

Во время судебного слушания представитель прокуратуры отметил, что решение суда первой инстанции было принято с нарушением норм материального права, поэтому подлежит отмене.

Прокурор отметила, что по действующему законодательству Харьковский облсовет имеет право на взыскание неустойки с ответчика.

Представитель Харьковского облсовета в полной мере поддержал позицию прокуратуры и выразил требование отменить решение суда первой инстанции в части отказа во взыскании неустойки.

Читайте такжеКурченко требует вернуть 110 млн грн, внесенных за стадион "Металлист"В свою очередь, представитель ответчика Марина Малина подчеркнула, что суд законно отказался взыскать неустойку, установив отсутствие вины ответчика в невыполнении соглашения купли-продажи.

Малина подчеркнула, что после заключения соглашения были приняты судебные решения, которые запрещали проводить проплаты за стадион “Металлист”. Она признала, что оплаченные после этих решений 30 млн грн за стадион “Металлист” были внесены в нарушение определения суда.

Однако это не подтверждает того, что ответчик может оплатить сумму неустойки, которая составляет 20% от стоимости объекта.

Заслушав мнения сторон, коллегия судей удовлетворила апелляцию прокуратуры, отменив решение хозяйственного суда в части отказа во взыскании неустойки и постановила взыскать с ответчика в интересах Харьковского облсовета 134,9 млн грн.

После судебного заседания в комментарии корреспонденту УНИАН Малина сказала, что по законодательству ответчик имеет право подать кассационную жалобу. Однако, по словам представителя ответчика, будет ли подаваться такая жалоба, будет решать руководство предприятия.

Как сообщал УНИАН, 30 августа 2013 года областной спортивный комплекс «Металлист» был продан за 674,5 млн грн, в том числе более 112,4 млн грн НДС. Купил стадион «Металлист» харьковский бизнесмен, владелец ФК «Металлист» Сергей Курченко.

3 апреля председатель Харьковского областного совета Сергей Чернов обратился в прокуратуру из-за того, что покупатель стадиона не перечисляет средства за объект.

Хозяйственный суд Харьковской области 26 августа 2014 года расторг соглашение купли-продажи Областного спортивного комплекса «Металлист» структурой Курченко ООО «Спортивный комплекс «Стадион Металлист», однако не удовлетворил требование взыскать с ответчика 134,9 млн грн неустойки. После этого прокуратура подала апелляцию с требованием взыскания неустойки.

В то же время в середине августа 2014 года хозяйственный суд Киева арестовал средства и имущество ООО «Восточно-европейская энергетическая компания», которое принадлежит Курченко, а также наложил арест на акции ПАО ФК «Металлист», стадион клуба и футбольную базу в Харьковской области.

Справка УНИАН, Стадион «Металлист» на 40 тыс. зрительских мест был реконструирован к Евро-2012 и официально открыт 5 декабря 2009 года. Стадион реконструирован в формате частно-государственного партнерства: 30% общей суммы вложений составляют частные инвестиции Александра Ярославского (президент группы DCH), 70% - бюджетные средства. Общая сумма внесенных тогда в реконструкцию стадиона инвестиций составляла 95,3 млн дол.